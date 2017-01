Shekulli Online

Themeluesi i Lëvizjes “Zgjidhja” Koço Kokëdhima ka shkruar një status në rrjetin social “Facebook”, me anë të së cilit i uron suksese në detyrën e re, presidentit të ri të SHBA-ve Donald Trump. Kokëdhima shprehet se personaliteti i jashtëzakonshëm i Trump mbush me shpresë jo vetëm zemrat e amerikanëve, por të të gjithë njerëzve, në mbarë globin. Ai thekson se Trump në fjalën e tij ka folur për mbarë botën, edhe për kastën sunduese në Shqipëri. Statusi i plotë i Koço Kokëdhimës: Rrugëtim të ndritur z.President Trump! Kam besuar çdo çast ne idetë, vizionin dhe fitoren tuaj, z.Trump. Kjo fitore madhështore dhe personaliteti Juaj i jashtëzakonshëm, mbush me shpresë jo vetëm zemrat